AFAD ve Kandilli duyurdu! Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu
Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ölçtü.
Ege Denizi'nde art arda sismik hareketlilik gözlemlenmeye devam ediyor. AFAD, Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 14.33'te gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-24
Saat:14:33:00 TSİ
Enlem:36.65806 N
Boylam:25.44611 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ym85a4Cwt4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Depremin derinliğini ise 19.7 kilometre olarak ölçtü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 24, 2025
EGE DENIZI https://t.co/IdLlhmH9B3
24.02.2025, 14:33:06 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 19.7 km#Kandilli