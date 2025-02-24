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AFAD ve Kandilli duyurdu! Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu

Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ölçtü.

Haber Merkezi
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AFAD ve Kandilli duyurdu! Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu
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Ege Denizi'nde art arda sismik hareketlilik gözlemlenmeye devam ediyor. AFAD, Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 14.33'te gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Depremin derinliğini ise 19.7 kilometre olarak ölçtü.

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