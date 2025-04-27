AFAD'tan kritik adım! İstanbul depremi sonrası TAMP’ı devreye aldı

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı’nı (TAMP) Seviye 1 aşamasında devreye soktu. Planın temel amacı; can kayıplarını önlemek, ekonomik ve sosyal zararları en aza indirmek, halk sağlığını korumak ve hayatı mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek olarak açıklandı.

TAMP kapsamında müdahale seviyeleri dört gruba ayrılıyor

Sabah'ın haberine göre TAMP kapsamında müdahale seviyeleri dört gruba ayrılıyor. Seviye 1'de İl AFAD Merkezleri faaliyete geçerken, Seviye 2’de destek iller, Seviye 3’te ulusal destek ekipleri, Seviye 4’te ise uluslararası destek mekanizmaları devreye giriyor.

İstanbul için birinci grup destek illeri Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri olarak belirlenirken; ikinci grup destek illeri arasında Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan yer aldı.

Kurumların sorumluluk alanları

Plan çerçevesinde kurumların sorumluluk alanları da netleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı haberleşmeden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji hatlarının onarımından, İçişleri Bakanlığı tahliye ve asayişten sorumlu olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütecek. Türk Kızılay beslenme hizmetlerini sağlarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ve ayni yardımların koordinasyonunu üstlenecek. Planlama sürecinde, ikincil afet riskleri (yangın, patlama, kimyasal sızıntı), mevsim koşullarının olumsuz etkileri ve birden fazla ili etkileyebilecek senaryolar da dikkate alındı.

Ön İyileştirme Hizmetleri devreye alınacak

TAMP kapsamında afetlerin büyüklüğüne göre operasyon servisleri oluşturuldu. Küçük çaplı olaylar için Acil Durum Hizmetleri; geniş çaplı afetler için ise Ön İyileştirme Hizmetleri devreye alınacak. Ayrıca haberleşme, ulaşım, güvenlik, sağlık ve arama-kurtarma gibi kritik alanlarda özel çalışma grupları oluşturuldu.