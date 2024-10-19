Afyonkarahisar'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Afyonkarahisar'ın Kızılören bölgesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD, Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde saat 00:35'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Buna göre depremin derinliği 6.98 km olarak gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 18, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Kızılören (Afyonkarahisar)
Tarih:2024-10-19
Saat:00:35:18 TSİ
Enlem:38.21972 N
Boylam:30.08639 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/7ThRNcomzH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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