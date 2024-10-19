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Afyonkarahisar'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Afyonkarahisar'ın Kızılören bölgesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Afyonkarahisar'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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AFAD, Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde saat 00:35'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Buna göre depremin derinliği 6.98 km olarak gerçekleşti.

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