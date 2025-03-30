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Ahmet Özer: Ruhumuzu asla tutsak edemezler

"Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan, görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, Ramazan Bayramı mesajı paylaşıldı. Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Özer, "Bedenimizi dört duvar arasında koyabilirler ama ruhumuzu asla tutsak edemezler. Bizlerin içeride sizlerin de dışarıda verdiğiniz mücadele ile mutlaka aydınlık yarınlara kavuşacağız"

Haber Merkezi
ANKA
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Ahmet Özer: Ruhumuzu asla tutsak edemezler
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Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırladığı açıklama, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"Özgür günler mutlaka gelecek"

Esenyurtluların ve tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Özer'in mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Esenyurt halkı, değerli halkımız… Bayramlar ortak sevinçlerimizi paylaştığımız özel günlerdir. Bu özel günde aranızda olmayı isterdim. Halkın iradesini gasp edenlerin yaptığı siyasi bir kumpasla konulduğum Silivri Cezaevinden size sesleniyorum. Bedenimizi dört duvar arasında koyabilirler ama ruhumuzu asla tutsak edemezler. Bizlerin içeride sizlerin de dışarıda verdiğiniz mücadele ile mutlaka aydınlık yarınlara kavuşacağız. Karanlık koyulaşıyor, bu da şafak yakındır demektir. Özgür günler mutlaka gelecek, bayramlar şenlik içinde kutlanacaktır. Meydanları dolduran milyonların sesi bunu müjdeliyor. Bugüne değin halka rağmen iktidarını sürdüren bir yönetim görülmemiştir. Halkımız, yaşanan hukuksuzluğa, antidemokratik uygulamalara geçit vermeyecek. İşte asıl o zaman gerçek bayramları hep birlikte yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nızı kutlar, özgür bayramlarda görüşmek dileğiyle Silivri’den sıcak selamlarımı iletirim."

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