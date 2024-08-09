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AK Parti binası yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı yakınına bırakılan sahipsiz çanta, uzaktan fünyeyle patlatıldı. Çantanın içerisinden kıyafet çıktı.

Haber Merkezi
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AK Parti binası yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasının yakınındaki boş arazide sahipsiz çanta olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bomba imha uzmanları geldi

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yolları araç ve yaya trafiğine kapattı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanları tarafından uzaktan fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından çanta bulunduğu yerden kaldırıldı.

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