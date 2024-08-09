Konut fiyatları aylık enflasyonun altında kalmaya devam etti

TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından 2024 “Birinci Yarıyıl Konut Piyasası Raporu” yayımlandı. Yılın ilk altı ayında konut satışlarının durağan bir performans sergilediğine dikkat çekilen raporda, söz konusu dönemde ipotekli alımların tarihinin en düşük seviyesine gerilediği belirtiliyor. Rapora göre, ilk altı ayda, konut satışları 2023 yılına benzer performans gösterdi; nakit ve senetli satışlar güçlü bir şekilde devam ederken, konutun toplam satışlar içindeki payı yüzde 45’e yükseldi. Ancak, tapuda yapılan işlemler geçen yıla göre yüzde 10 daraldı. Konut fiyat endeksi, aylık enflasyonun altında kalma trendini sürdürürken, yabancıya yapılan satışlar yüzde 1,9’a gerileyerek 2018 öncesi seviyelere döndü. Yapı ruhsatları umut verici bir tablo sunarken, iskân belgeleri geri planda kaldı. İnşaat maliyet endeksi ise son 16 ayın en yüksek artışını yaşadı.

İpotekli alımlar yüzde 9’a düştü

2024 yılı ilk altı aylık konut satış verileri, 2023 yılının aynı dönemiyle benzer bir performans sergiledi. İpotekli alımlar, tarihi bir dip seviyeye gerileyerek yüzde 9’a indi. Nakit ve senetli satışlar başarılı bir performans gösterirken, iş günü başına yapılan konut satışlarının 2024 yılı başından itibaren benzer seviyelerde seyrettiği ve küçük bir artış trendinin yaşandığı belirtiliyor.

Toplam satışlar içinde konutun payı yüzde 45’e yükseldi

2023 yılında konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 42 ile tarihi düşük seviyeye gerilemişken, 2024 yılı ilk altı ayında bu oran yüzde 45 seviyesine çıktı. Tapuda yapılan toplam satış işlemlerinde geçen yıla göre yüzde 10 daralma gözlemlenmiş, 2022 yılına göre ise yüzde 20 oranında bir azalma yaşandı.

Konut fiyat endeksi düşüşte

Konut fiyat endeksindeki aylık bazda enflasyonun altında kalma trendi Temmuz 2023 itibarıyla başlamış olup, Şubat 2024’ten itibaren yıllık artış TÜFE’nin altında kalmaya başladı ve reel değişim negatif bölgede kaldı. Bu trendin yılın geri kalanında benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

Yabancılara yapılan konut satışları geriledi

Yabancıya yapılan konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı 2018 ve öncesi döneme geriledi. 2018 yılında düzenleme değişikliği sonrası en yüksek orana ulaşan yabancı satışları, 2024 yılı ilk altı ayında yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. Antalya’da yabancı satış payı, 2023 yılında yüzde 23 iken, 2024 yılınn aynı döneminde yüzde 12’ye geriledi.

Yapı ruhsatları umut verici

2024 yılı ilk çeyrek yapı ruhsatları umut verici bir tablo sunuyor. Önceki yılların ilk çeyrekleri ile kıyaslandığında son altı yılın en iyi ilk çeyreği yaşandı. Bununla birlikte, bunun ne kadarının deprem bölgesi inşaatlarıyla ilgili olduğu önemli. Ancak, iskân belgelerinde ruhsatlar kadar umut verici bir durum söz konusu değil; ruhsatların oldukça gerisinde kalındı.

İnşaat maliyetleri artış trendi devam ediyor

İnşaat maliyet endeksindeki artış trendi devam ediyor. 2024 Mayıs verilerine göre yıllık inşaat maliyet endeksindeki artış yüzde 72,78 ile son 16 ayın en yüksek artış oranı olarak kaydedildi. İşçilik endeksi yıllık yüzde 108,93 artış gösterirken, malzeme endeksinde yıllık artış yüzde 58,75 seviyesinde gerçekleşti.