AK Parti Kızılcahamam kampına hazırlanıyor: Yol haritası çizilecek

Adalet ve Kalkınma Partisi, Kurban Bayramı sonrasında il başkanları ve milletvekillerini Ankara Kızılcahamam’da düzenlenecek iki ayrı kamp programında bir araya getirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantılarda, partinin 2028 seçimlerine yönelik yol haritası şekillendirilecek. Parti yöneticileri bu süreci, “yeni döneme stratejik hazırlık” olarak tanımlıyor.

Yeni Anayasa masada

Cumhuriyet'in haberine göre, kampın en önemli gündem başlıklarından biri, kamuoyunda uzun süredir tartışılan yeni anayasa çalışmaları olacak. AK Parti, daha önce Meclis’e sunduğu anayasa tekliflerini güncelleyerek yeni bir metin üzerinde çalışıyor. Parti kaynakları, anayasa konusunda muhalefetle temas arayışının süreceğini, ancak parti açısından “kırmızı çizgilerin” korunacağı bir yaklaşımın esas alınacağını belirtiyor.

İl başkanları kampı haziran ayı sonunda, milletvekilleri kampı ise temmuz ortasında düzenlenecek. Milletvekilleriyle yapılacak buluşmada, yeni yasama yılına ilişkin stratejik planlamaların da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin işleyişine dair eleştriler

Kampın dikkat çeken diğer bir başlığı ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin işleyişine dair parti içinden gelen eleştiriler olacak. AK Parti içerisinde, bürokrasideki yavaşlık, Meclis’in rolünün zayıflaması ve siyasi sorumluluk mekanizmalarının işlemez hale gelmesi gibi başlıklarda çeşitli rahatsızlıkların Erdoğan’a da iletildiği ifade ediliyor.

Söz konusu eleştirilerin doğrudan sistem değişikliği anlamına gelmediği, ancak sistemin “revize edilmesi” ya da “ince ayarlarla güncellenmesi” yönünde bir perspektifin değerlendirildiği kulislerde konuşuluyor. Bu kapsamda bakanların Meclis’te daha görünür hale getirilmesi ve bazı kurumsal yapılarla ilgili düzenlemelere gidilmesi seçenekler arasında yer alıyor.

Yeniden yapılanma

Kamp süresince Erdoğan’ın, hem teşkilata hem de milletvekillerine yönelik kapsamlı siyasi değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Parti kurmayları, bu konuşmalarda “yeniden yapılanma” ve “sahada daha güçlü organizasyon” vurgusunun öne çıkacağını belirtiyor. 2028 seçimlerine yönelik olarak genç seçmene dönük politikaların çeşitlendirilmesi ve teşkilat yapısının daha dinamik hale getirilmesi de kampın öne çıkan konuları arasında.