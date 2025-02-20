AK Parti listesinden Meclis’e giren HÜDA PAR’lı vekil: Kemalizm zehirdir

AK Parti'den Meclis'e giren HÜDA PAR Mersin milletvekili Faruk Dinç, bugün Meclis’te yaptığı konuşmada “Kürt meselesinin sebebi Kemalizm'dir. Çözümü de İslam’dadır” dedi.

“Kemalizm zehirdir” ifadesini kullanan Dinç “Biz bu zehri yutmayacacağız, İslam’la kardeş olacağız” diye ekledi.

Partisinin haftasonu Diyarbakır’da düzenlediği “Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı”na yönelik eleştiriler üzerine konuşan Dinç ”Sizin düşmanlığınız İslam’adır, derdiniz İslam’ladır” dedi.

Dinç şöyle konuştu:

”Bizi kardeş kılan İslam'dır dedik. İslam'dır dediğimiz için birileri hopluyor zıplıyor. Başkaları da çalıştay yapıyor ses yok, hatta el yükselten, devlet vaat eden zat tam tuşlara basarak HÜDA PAR'a iftira atıyor.

Biz biliyoruz sizin düşmanlığınız İslam’adır. Derdiniz İslam’ladır.

Kürt meselesinin sebebi Kemalizm'dir. Çözümü de İslam'dadır. Siz bize çözümün zehri olan Kemalizmi öneriyorsunuz, bize bu zehri yutturmaya çalışıyorsunuz. Kemalizm zehirdir. Biz bu zehri yutmayacağız. İlacımız olan aziz İslam’la kardeş olacağız. Ve hep birlikte Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Zaza’sıyla kardeşçe bu ülkede yaşayacağız. Bizim hakkımızda iftirada bulunanlarla ayrıca mahkemede hesaplaşacağız."

CHP'den tepki geldi

HÜDAPAR'lı Dinç'in sözlerine CHP'den tepki geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Kabahat sizde değil, listelerinde sizi o meclise taşıyanlarda" dedi.

Yücel, şöyle devam etti:

"Gerici terör örgütü Hizbullah'ın siyasi uzantısı Hüda-Par'ın, AKP listelerinden seçilen vekillerinin, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Atatürk'e hakaret etmesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü terör örgütü elebaşıyla denk tutması şeref ve haysiyet yoksunu bir tutumdur.

Hem Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in Gazi Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapacaksın, göreve başlarken vatanın bölünmez bütünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı kalacağına yemin edeceksin, hem de Mustafa Kemal'e olmadık laflar söyleyeceksin! Bu büyük milletin vekili olmak şerefli bir görevdir. Ancak, o görevin şerefini herkes ne yazık ki taşıyamıyor... Kabahat sizde değil, listelerinde sizi o meclise taşıyanlarda..."