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AK Parti MKYK listesine giren Mesut Özil konuştu

AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nde 43'üncü sıradan Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda (MKYK) kendisine yer bulan eski futbolcu Mesut Özil, "Sevdamız belli, davamız belli. Şimdi çok çalışma zamanı." dedi.

Haber Merkezi
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AK Parti MKYK listesine giren Mesut Özil konuştu
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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi geçtiğimiz günlerde yapıldı. Kongrenin çok konuşulan isimlerinden biri de Mesut Özil oldu. Eski ünlü futbolcu, 43'üncü sıradan AK Parti MKYK'da kendisine yer buldu.

Duygularını anlatan Özil, "Türkiye Yüzyılı sloganıyla yola çıkan bir ekibin parçası olmak heyecan verici. Sevdamız belli, davamız belli. Şimdi çok çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.

"Yürüyüşümüzü kimse durduramaz"

Sabah Gazetesi'ne konuşan Mesut Özil, kendisini Türkiye sevdalısı bir ailenin üyesi olarak gördüğünü söyleyip, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yürüyüşümüzü kimse durduramaz' dedi ve Türkiye'nin yeni hedeflerini tek tek sıraladı. Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak. Böyle onurlu ve kutlu bir göreve seçilmekten dolayı gururluyum. Allah utandırmasın" dedi.

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