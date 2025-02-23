AK Parti MKYK'sı için ismi geçen Sinan Akçıl'dan açıklama: 'Şimdilik' müziğe devam ediyorum

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşti. Kongrede Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadroları da belirlendi.

AK Parti’nin yeni MKYK üyeleri arasında İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nden istifa eden isimler de yer aldı. İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan isimler Kürşad Zorlu, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Ünal Karaman MKYK listesinde yer aldı.

Mesut Özil MKYK'da

MKYK'da dikkat çeken isimlerden biri de eski yıldız futbolcu Mesut Özil oldu. Almanya’da kariyerine başlayan İspanya ve İngiltere liglerinde top koşturduktan sonra kariyerini Türkiye’de noktalayan Özil, yeşil sahalardan sonra siyaset sahnesinde ter dökecek.

Sinan Akçıl açıklama yaptı

AK Parti'de MKYK üyeliğine seçileceği iddia edilen müzisyen Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Şimdilik sanat ve müzik alanında çalışmaya devam ediyorum" diyen Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

"Dün geceden beri, benim de "sizler gibi medyadan okuduğum" bazı haberler ile birlikte "olağanüstü" bir teveccüh gördüm mesajlarınızda.. Şunu söylemeliyim ki; ben her zaman "güzel" ülkemin hizmetindeyim ve 10,15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir, bu değişmedi,değişemez.. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin,ülkemize hayırlı olmasını dilerim.. Ben "şimdilik" sanat,müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya çalışmaya devam ediyorum,ve sizi çok seviyorum Yüce Allah'a emanet olun..."