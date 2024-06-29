AK Parti’de iki il başkanı daha istifa ettirildi: Sırada Ankara ve İstanbul var iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine yük olanlarla yola devam etmeyeceklerine yönelik açıklamasından sonra parti içinde kongrenin yakın zamanda toplanacağı ve parti üst yönetimi dahil bir değişime gidileceği yorumlarına neden olmuştu. Ancak daha sonra yapılan değerlendirmelerde 2028 seçimlerine giderken iki kez kongre toplamak yerine 2025’te yapılacak bir kongre ile seçim sürecinin yürütülmesi görüşü ön plana çıkmıştı.

Değişim il başkanlarından başladı

Kızılcahamam kampında da gündeme gelen değişim süreci geçen hafta il başkanlarından başlatıldı. Yerel seçimlerin hemen ardından önce Batman ve Rize il başkanlarının istifa ettirildiği AK Parti’de geçtiğimiz hafta yedi il başkanı görevden alınmıştı. Son iki günde de Mardin ve Şanlıurfa il başkanları istifa ettirildi. Sırada başka iller olduğu belirtilirken Ankara ve İstanbul il başkanlarının da masada olduğu iddia ediliyor.

AK Parti'de değişimin yavaş ilerlediği rahatsızlığı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti’de değişim sürecinin yavaş ilerlediğine yönelik görüşler de dile getiriliyor. Özellikle değişimin üst yönetim yerine teşkilatlardan başlatılmasının doğru bir yöntem olmadığına vurgu yapılıyor. Bu konuda MYK’da da farklı görüşler dile getiriliyor. Bazı MYK üyeleri, büyük kongrenin 2025’e bırakılması düşüncesine itiraz ederek, “Kongrenin daha erken toplanması lazım. Geç kalıyoruz. 2025’e bırakılacak bir kongreden sonuç alamayız. Çünkü teşkilatlarda moral motivasyon düşüyor. Değişim olacağı beklentisi vardı, bu olmayınca bir karamsarlık hâkim olmaya başladı” görüşünü dile getirdi.