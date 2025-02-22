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AK Parti'de Mesut Özil ve Sinan Akçıl sürprizi! MYK listesine girecekler

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi öncesi çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat; eski futbolcu Mesut Özil ve sanatçı Sinan Akçıl'ın AK Parti MYK'da yer alacağını iddia etti.

Haber Merkezi
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AK Parti'de Mesut Özil ve Sinan Akçıl sürprizi! MYK listesine girecekler
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Ankara'da yapılacak olan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin bütün hazırlıkları tamamlanırken, gözler 'değişim' kararlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sinyalini verdiği beklenen değişimin ne olacağı merak konusu olurken, kulislere yansıyanlar gündem yarattı.

Mesut Özil ve Sinan Akçıl sürprizi

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat; eski futbolcu Mesut Özil ve sanatçı Sinan Akçıl'ın AK Parti MYK'da yer alacağını iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunana Kulat, şu ifadeleri kullandı;

"Mesut Özil, Sinan Akçıl, Nilhan Osmanoğlu gibi kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler de AK PARTİ MKYK da.

Vedat Demiröz listede yok

Mevcut MYK üyelerinden yani genel başkan yardımcılarından Vedat Demiröz hariç, diğer tüm isimler MKYK listesinde."

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