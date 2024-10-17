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Yeni kabinede yerini garantileyen 4 bakan kim? AK Parti kulisleri hareketli!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kabinede değişiklik yapacağı mesajı AK Parti kulislerini hareketlendirdi. Bakanlık bekleyen milletvekilleri de var, bakanların siyasetçi kökenli olmasını isteyenlerde.

Haber Merkezi
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Yeni kabinede yerini garantileyen 4 bakan kim? AK Parti kulisleri hareketli!
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Besti KARALAR

Bu dönem atanan bakanların ağırlık olarak bürokrat kökenli olması, AK Parti’de eleştiri konusu oluyor. Siyasetçi olmayan kabine üyelerinin, sahada başarılı olmadıkları, seçmene dokunamadıkları, milletvekillerinin ve teşkilatın taleplerini almadıkları, milletvekillerini dinlemedikleri eleştirileri uzun zamandır yapılıyor. Seçimlerin hemen ardından AK Parti’de yapılan istişare toplantılarında da ağırlık olarak kabine üyelerine yönelik eleştiriler dile getirilmişti. O eleştiriler yeniden gündeme geldi.

Yeni bakanların milletvekilleri arasından ya da siyasetçi kökenli isimler arasından seçilmesi talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kabineye yönelik değişim mesajı, AK Parti’de yeni bir heyecan yarattı. Kulisler hareketli. Parti içinde bakanlık bekleyen milletvekili sayısının az olmadığı gözlenirken, yeni atanacak bakanların milletvekilleri arasından ya da siyasetçi kökenli isimler arasından seçilmesi gerektiği görüşleri dillendiriliyor.

AK Parti kulislerinde yapılacak kabine değişikliğinde bir-iki milletvekilinin de atanabileceği yorumları yapılıyor.

AK Parti içinde bazı bakanların milletvekili randevularının ya geri çevrildiği ya da cevap verilmediği şikayetleri parti yöneticilerine iletiliyor.

‘Performans mı ölçüyor?’

AK Parti içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bakanların performansına bakacağı, teşkilat ve milletvekilleri ile ilişkileri, medyayı kullanma şekilleri bütün bunları süzgeçten geçireceği belirtiliyor. Hangi bakanların gideceği, ya da yerlerine kimlerin gelebileceğine ilişkin yorum yapılmıyor. Ancak, yerleri garanti olan bakanların simlerini vermekten de çekinmiyorlar.

Yılmaz, Şimşek, Fidan ve Güler'in yeri garanti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yerlerinin garanti olduğu yorumları yapılırken, yeni atanmaları nedeniyle; Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da görevlerine devam edeceği vurgulanıyor.

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