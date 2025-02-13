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AK Partili başkan 2025’i "sabır yılı" ilan etti: "2026 daha güzel olacak"

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, 2025’i "sabır yılı" ilan etti, emeklilerden "sabır" isteyerek 2026’nın daha güzel olacağını savundu.

Haber Merkezi
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AK Partili başkan 2025’i "sabır yılı" ilan etti: "2026 daha güzel olacak"
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AK Parti Aydın 8’inci Olağan İl Kongresi’nde başkanlığa seçilen Mehmet Erdem, "Bu yılı cumhurbaşkanı 'aile yılı' ilan etmişti. Ben de 'sabır yılı' ilan ediyorum. Emeklilere özellikle söylüyorum, biraz sabredin. Bu yılı bir geçiştirelim, 2026'da daha güzel olacak. Bir iki diş daha kemerleri gevşeteceğiz" dedi.

Erdem sözlerine şöyle devam etti: "Mehmet Şimşek bakanımız dedi ki, ‘Bir iki diş daha, 2027’de gevşeme ile eski günlere dönme ihtimalimiz, imkanımız oluşacak’. Ama sabretmemiz lazım. Kaba bir tabirle, hasta ekonomik olarak sıkıntıdaydı, yoğun bakımdan servise alındı, tedavi devam ediyor. Olumlu gidiyor tedavi. Sonuçta inşallah taburcu olacak. Biz de siyasetimize emin adımlarla devam edeceğiz.”

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