AK Partili Dağ açıkladı: 15 belediye başkanı, 2 vekil AK Parti'ye katılacak

AK Parti'nin yarın düzenlenecek 23'üncü yıldönümü kutlamalarında bazı partilerden katılım olacağı iddia edilmişti.

Başta Gelecek Partisi olmak üzere bazı partilerden AK Parti'ye geçiş olacağı iddialarına ilk olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da katılımın olacağını doğrulamış "Olacak evet, AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır." demişti.

AK Parti'den yeni açıklama: "Sayı artabilir"

AK Parti kanadından konuya ilişkin yeni açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, milletvekili düzeyinde katılım olacağını söyleyip şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Sayı olarak takribi şeyler söyleyeyim. 15 belediye başkanı veya daha fazla, noktasında katılımlar olacak. 2 milletvekili katılacak. Görüşmeler de sürüyor. Yeni katılımlar olabilir."