  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Partili Dağ açıkladı: 15 belediye başkanı, 2 vekil AK Parti'ye katılacak
Takip Et

AK Partili Dağ açıkladı: 15 belediye başkanı, 2 vekil AK Parti'ye katılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti'ye milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılım olacak" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Partili Dağ açıkladı: 15 belediye başkanı, 2 vekil AK Parti'ye katılacak
Takip Et

AK Parti'nin yarın düzenlenecek 23'üncü yıldönümü kutlamalarında bazı partilerden katılım olacağı iddia edilmişti.

Başta Gelecek Partisi olmak üzere bazı partilerden AK Parti'ye geçiş olacağı iddialarına ilk olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da katılımın olacağını doğrulamış "Olacak evet, AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır." demişti.

AK Parti'den yeni açıklama: "Sayı artabilir"

AK Parti kanadından konuya ilişkin yeni açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, milletvekili düzeyinde katılım olacağını söyleyip şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Sayı olarak takribi şeyler söyleyeyim. 15 belediye başkanı veya daha fazla, noktasında katılımlar olacak. 2 milletvekili katılacak. Görüşmeler de sürüyor. Yeni katılımlar olabilir."

Kulis: En az üç vekil ve 15 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılacak! İşte o vekillerKulis: En az üç vekil ve 15 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılacak! İşte o vekillerGündem

 

Gündem
TBMM, 16 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor
TBMM, 16 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor
Yanlış sünnet hayatını kararttı; 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi: 3 gözaltı
Yanlış sünnet hayatını kararttı; 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi: 3 gözaltı
Ordu'da sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı: 10 daireli bina tahliye edildi
Sağanak sonrası istinat duvarı çöktü: 10 daireli bina tahliye edildi
Refah Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Refah Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Diyarbakır'da 6 milyon 48 bin kök kenevir imha edildi
Diyarbakır'da 6 milyon 48 bin kök kenevir imha edildi
İSKİ duyurdu: İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ duyurdu: İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç?