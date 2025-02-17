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AK Partili vekil yaralanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi
AA
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AK Partili vekil yaralanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Güvenlik kamerası görüntülerinde, yola kontrolsüz şekilde çıkan sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç ile Yurdunuseven'in de içinde bulunduğu hafif ticari aracın çarpışması ve daha sonra iki aracın savrulması yer alıyor.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında 14 Şubat'ta sürücülerinin kimliği ve plakaları belirlenemeyen iki hafif ticari araç çarpışmış, kazada AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ve İl Başkanı Şahin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı.

 

 

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