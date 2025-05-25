AK Partili Yayman: Hiç endişeniz olmasın, Erdoğan bir kez daha başkan yapacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk seçimlerde 'bir kez daha başkan yapacaklarını' söyledi. Yayman, Erdoğan'a, "Sayın Cumhurbaşkanımız biz sizin yeniden başkan olmanızı istiyoruz" diye seslendi.

"Sizin yeniden başkan olmanızı istiyoruz"

Yayman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Muğla İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. AK Parti'nin sessiz devrim yapan, olmazı başaran bir parti olduğunu savunan Yayman, "Büyük eserleri büyük liderler, büyük milletler gerçekleştirir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Partimiz sessiz devrimler yapmaya devam ediyor. Hiç endişeniz olmasın milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor ve ilk yapılacak seçimlerde inşallah onu bir kez daha başkan yapacağız. Muğla'dan bir kez daha sesleniyoruz, sayın Cumhurbaşkanımız biz sizin yeniden başkan olmanızı istiyoruz" dedi.

"CHP'nin isteğiyle erken seçime gitmeyeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, CHP'nin erken seçim talebi için ise, "Biz Cumhur İttifakı olarak milletimizle beraberiz ve bir sonraki yapılacak seçim için Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. CHP'nin isteğiyle erken seçime gitmeyeceğiz. CHP, kendi içindeki yolsuzluk, hırsızlık tartışmasını kapatmak ve kendi aralarındaki iktidar oyununu örtmek için gündem değiştirmek istiyor" yorumunu yaptı.

İktidarın 'terörsüz Türkiye hedefli' olarak tanımladığı süreçle ilgili "Bu süreçte şehit ailelerimizi, gazilerimizi, 86 milyonu rencide edecek, rahatsız edecek hiçbir adım atılmayacak" diyen Yayman şöyle devam etti: "Bu süreçte bir alma verme meselesi yoktur. Bu mesele Türkiye'nin kardeşliği, birliği ve geleceğidir. Bundan asla endişe etmeyelim. Cumhur İttifakı bir seçim ittifakı, seçim kazanma ittifakı hiç değildir. Bu, büyük Türkiye hedefi doğrultusunda çalışan, büyük hayal kuran insanların davasıdır. İnşallah Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Türkiye düne göre çok iyi durumdadır. İnanılmaz hizmetler yapmıştır. Milletimiz bunu takdir etmektedir. Türkiye Yüzyılı, Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve 86 milyonun yüzyılı olacaktır. Türkiye yenilmez, vatan bölünmez ve bayrağımız asla indirilemez."

Erdoğan ne demişti?

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki temaslarının ardından ülkeye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu" ifadelerini kullanmıştı.