  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti’ye geçişler bir süre ertelendi, Kasım Gülpınar’ın dönmesi bekleniyor
Takip Et

AK Parti’ye geçişler bir süre ertelendi, Kasım Gülpınar’ın dönmesi bekleniyor

Yeniden Refah Partisi’nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen eski AK Parti Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti. Gülpınar, bağımsız kalacağını söylese de kulislerde önümüzdeki günlerde AK Parti’ye katılacağı konuşuluyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti’ye geçişler bir süre ertelendi, Kasım Gülpınar’ın dönmesi bekleniyor
Takip Et

Besti KARALAR

Uzun zamandır YRP’den ayrılarak AK Parti’ye geçeceği konuşulan Gülpınar’ın, beklenen istifası dün itibarıyla gerçekleşti.

Gülpınar, sosyal medya hesabından, “Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık" açıklamasını yapsa da, AK Parti’ye geçmek için bir süre bekleyeceği belirtildi.

Gülpınar’ın, AK Parti'ye katılacağı iddiaları üzerine "Vatandaş bizi nerede görmek isterse orada oluruz" sözleri, yuvaya dönüş hazırlığı olarak yorumlandı.

Erdoğan'dan 'bekle' talimatı

Kasım Gülpınar’ın, 14 Ağustos’ta AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde partiye katılacağı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘bekle’ talimatıyla istifasını ertelediği de konuşulanlar arasında.

Gülpınar, 31 Mart yerel seçimlerinde, AK Parti’nin Şanlıurfa Büyük Şehir Belediye Başkanı adayı olmak istemiş ancak, ‘temayül yoklamasında çıkmadığı” gerekçesiyle talebi geri çevrilmişti. Bunun üzerine Gülpınar, AK Parti’den istifa ederek, YRP’den aday gösterilmişti.

‘AK Parti’ye geçişler bir süre ertelendi’

Öte yandan AK Parti’ye çeşitli partilerden hem milletvekili hem de belediye başkanları düzeyinde geçişlerin devam edeceği belirtiliyor. AK Parti’ye geçmesi beklenen milletvekillerinin yeni yasama yılında, belediye başkanlarının ise önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar partisinden istifa ettiYeniden Refah Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar partisinden istifa ettiGündem
Kasım Gülpınar istifası sonrası Fatih Erbakan ilk kez konuştuKasım Gülpınar istifası sonrası Fatih Erbakan ilk kez konuştuGündem
Yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı: İşte yeni fiyatlar...Yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı: İşte yeni fiyatlar...Gündem

 

Gündem
Kasım Gülpınar YRP'den istifa edememiş! Nedeni 'pes' dedirtti
Kasım Gülpınar YRP'den istifa edememiş! Nedeni 'pes' dedirtti
Kuşadası'nda sadece 11 tane kaldı: Koparmanın cezası 387 bin 141 lira
Kuşadası'nda sadece 11 tane kaldı: Koparmanın cezası 387 bin 141 lira
Amca tutuklandı, Narin'den iz yok!
Amca tutuklandı, Narin'den iz yok!
MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten Liridon Rexhepi tutuklandı
MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağı tutuklandı
Ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 81 ilde operasyon
Ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 81 ilde operasyon
Yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı: İşte yeni fiyatlar...
Yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı