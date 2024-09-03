AK Parti’ye geçişler bir süre ertelendi, Kasım Gülpınar’ın dönmesi bekleniyor

Besti KARALAR

Uzun zamandır YRP’den ayrılarak AK Parti’ye geçeceği konuşulan Gülpınar’ın, beklenen istifası dün itibarıyla gerçekleşti.

Gülpınar, sosyal medya hesabından, “Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık" açıklamasını yapsa da, AK Parti’ye geçmek için bir süre bekleyeceği belirtildi.

Gülpınar’ın, AK Parti'ye katılacağı iddiaları üzerine "Vatandaş bizi nerede görmek isterse orada oluruz" sözleri, yuvaya dönüş hazırlığı olarak yorumlandı.

Erdoğan'dan 'bekle' talimatı

Kasım Gülpınar’ın, 14 Ağustos’ta AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde partiye katılacağı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘bekle’ talimatıyla istifasını ertelediği de konuşulanlar arasında.

Gülpınar, 31 Mart yerel seçimlerinde, AK Parti’nin Şanlıurfa Büyük Şehir Belediye Başkanı adayı olmak istemiş ancak, ‘temayül yoklamasında çıkmadığı” gerekçesiyle talebi geri çevrilmişti. Bunun üzerine Gülpınar, AK Parti’den istifa ederek, YRP’den aday gösterilmişti.

‘AK Parti’ye geçişler bir süre ertelendi’

Öte yandan AK Parti’ye çeşitli partilerden hem milletvekili hem de belediye başkanları düzeyinde geçişlerin devam edeceği belirtiliyor. AK Parti’ye geçmesi beklenen milletvekillerinin yeni yasama yılında, belediye başkanlarının ise önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği ifade ediliyor.