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AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Schwabe: İmamoğlu derhal serbest bırakılmalı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Frank Schwabe, "Cumhurbaşkanı Erdoğan şeffaf manevrasına son verip İmamoğlu'nu derhal serbest bırakmalı" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Schwabe: İmamoğlu derhal serbest bırakılmalı
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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Frank Schwabe, "Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, haftalarca ve aylarca süren çelişkili ve umut verici gelişmelerin ardından Türkiye'deki durumun dramatik bir şekilde tırmanmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan şeffaf manevrasına son verip İmamoğlu'nu derhal serbest bırakmalı" açıklamasını yaptı.

AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı, Alman milletvekili Schwabe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Schwabe, sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, haftalarca ve aylarca süren çelişkili ve umut verici gelişmelerin ardından Türkiye'deki durumun dramatik bir şekilde tırmanmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan şeffaf manevrasına son verip İmamoğlu'nu derhal serbest bırakmalı" ifadelerini kullandı.

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