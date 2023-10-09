Akşener, 'Demokratik Milli Yükseliş Beyannamesi'ni açıklayacak

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün başkanlık divanı toplantısında dış politikadaki önemli başlıkları, özellikle sınır ötesi harekatları ve Filistin-İsrail hattındaki çatışmaları ele aldıklarını söyledi.

İYİ Partinin kuruluş yıl dönümü programının, 21 Ekim Cumartesi günü, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacağını belirten Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in "Demokratik Milli Yükseliş Beyannamesi"ni paylaşacağını bildirdi.

Hamas ve İsrail arasında iki gündür devam eden çatışmaları kaygıyla izlediklerini ifade eden Zorlu, "Orta Doğu'yu, uzun sürebilecek kanlı bir çatışmanın ve krizin içerisine sokacak gelişmelerle karşı karşıyayız. Zira tarafların itidal çağrılarına cevap vermemesi durumunda ortaya çıkacak kaos, sadece iki tarafı değil, bölgesel istikrasızlığı da tetikleyecektir." diye konuştu.

Bu çatışmanın Orta Doğu'da, başta Suriye olmak üzere başka ülkelerdeki yeni çatışma dalgalarını etkilemesinden endişe ettiklerini dile getiren Zorlu, şöyle devam etti:

"Zira Irak, Suriye ve Lübnan'ı da içine alabilecek bir çatışma sahasının oluşması, bölgede ağır sonuçlara neden olabilecektir. Biz dış politikayı milli bir mesele olarak görüyoruz. Milli meselelerde doğru bulduğumuz politikalardan desteğimizi de esirgemeyiz. Fakat bölgemiz bir ateş çemberi haline gelmişken Suriye, Irak, İsrail-Filistin meseleleri Türkiye'yi direkt ilgilendiriyorken, siyasi iktidarın muhalefet partilerini ama bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmemesini yadırgıyoruz. Siyasi iktidarın acilen dış siyasette alacağı tavır ile ilgili bizleri bilgilendirmelerini demokratik Türk devlet geleneğinin gereği olarak talep ediyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin konuyu çok boyutlu değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla son çatışmaların nasıl başladığı, sebepleri, sivillere yönelik saldırıların boyutları ve olayların arkasında var ise 3. ülkelerin etkisi dikkatle izlenmeli ve irdelenmelidir. Belirtmek isteriz ki Türkiye'yi içerisine çekecek bir kriz senaryosuyla karşı karşıya kalmamak için son derece dengeli ve proaktif bir şekilde hareket etmek gerekmektedir."

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Türkiye'nin bölgesel düzeyde uyguladığı politikaların yeniden gözden geçirilmesi, saha gerçekleriyle ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarıyla örtüşen politikaların üretilmesi gerektiğini söyledi.

Sivillerin savaşın tarafı olmadığını ve herhangi bir pazarlığa konu edilmemesi gerektiğini vurgulayan Zorlu, bölgedeki çatışmaların ve sivillere yönelik saldırıların son bulması, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olacağı iki devletli adil ve sürdürülebilir bir barış ortamının tesisi için bölgedeki ülkelerin ikili ve çok yönlü müzakereye odaklanmasını istedi.

Bu kaotik gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta PKK-YPG terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonların devam ettiğine dikkati çeken Zorlu, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız ancak bununla ilişkili bir hususta kamuoyumuzun bir konuda dikkatini çekmek istiyoruz. Son bir haftadır Suriye'de İdlib sahasında Rusya'nın havadan ve rejim güçlerinin de karadan yoğun saldırılarının olduğu ve sınırlarımıza yönelik bir göç hareketliliğini tetikleyebileceği gözlenmektedir. Bu sürecin güvenlik birimlerimizce ve önleyici bir anlayışla irdelenmesi oldukça hayatidir. Zira gelinen noktada hudut güvenliğinin sağlanması konusu bugün milli güvenliğimiz açısında bir tercih değil zorunluluktur."

Zorlu, hükümetin ekonomi politikası, emekli ve çalışana yapılacak zam oranlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Öyle anlaşılıyor ki yıl sonuna gelindiğinde de halkın gerçekleriyle değil, yaklaşan seçimin zoruyla lütfediyormuş gibi davranacaklar." diye konuştu. Ücret artışlarının vatandaşın yaşam koşullarını yansıtmadığını savunan Zorlu, "Maaşlar TÜFE'ye göre artıyor ama hayat TÜFE'ye göre akmıyor." dedi.

"Sayın Köylüoğlu'nun istifası, doğru ve yerinde bir karar olmuştur"

Bir gazetecinin, "Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu istifa etti ve kulislere istifaların devam edeceği yönünde bilgi geliyor, bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Zorlu, şunları kaydetti:

"Bunlar çok talihsiz açıklamalar. Zira bir siyasi parti için esas olan o partinin tüzel kişiliği ve yetkili organlarının kararlarıdır. Bu durum, bu mekanizma kişilerin üzerindedir. Biz, hür ve müstakil olarak bu seçimlerde yarışma kararımızı Genel İdare Kurulumuzda, partimizin en yüksek organında aldık. Orada bu karara itiraz eden bazı arkadaşlarımız da oldu, sayıları 5 kişiydi. Ancak onlar görevine devam ediyorlar. Partimizin bu ortak kararının arkasında duracaklarını da beyan ettiler. Sayın Köylüoğlu'nun istifası, bizim açımızdan bu anlamda doğru ve yerinde bir karar olmuştur. Zira, bu ortak kararımızın siyasi partimizin geleceğe yönelik bu önemli kritik kararının, hep birlikte, inanarak, bir birliktelik içerisinde sürdürülmesi, partimizin geleceği için hayatidir. Biz de meseleye böyle bakıyoruz."

Kürşad Zorlu, "Faruk Bey, kendisinin istifasının talep edildiğini ifade ediyor. Genel Merkezin, GİK kararıyla uyuşmayan başka il başkanı ve teşkilatlarından istifa isteme durumu söz konusu mu?" sorusuna, "Bu çok speküle edilebilecek bir konu. Biz, bu kararlılıkla, İYİ Partinin geleceğine ve Türkiye'de yeni bir yol, milletimize yeni bir umut olma yolculuğunda bu kararlı duruşunun yanında olan tüm mensuplarımızla, Genel Başkanımızın önderliğinde inşallah ilerleyeceğiz ve bunu da başaracağız." yanıtını verdi.

Zorlu, bir başka gazetecinin, "Meclis'te bu hafta Suriye ve Irak tezkereleri görüşülecek. Partinizin tavrı ne olacak?" sorusu üzerine de "Biz milli meselelerde özellikle terör söz konusu olduğunda bu meseleyi partiler üstü görüyoruz ve geçmişle geleceği bir arada değerlendirip ülkemizin menfaatlerini esas alıyoruz. Daha önce de biz zaman zaman tezkerelere olumlu oylar verdik. Bahsettiğiniz son tezkereler, bildiğimiz kadarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine henüz gelse de gruplara sevk edilmedi. Bu konu bize intikal ettiğinde yetkili kurullarımız bu konuda değerlendirme yaparlar ve kamuoyuna görüşümüzü açıklarız." dedi.

İYİ Partinin kuruluş yıl dönümü kutlamalarında Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının açıklanma ihtimalinin olup olmadığının sorulmasına karşılık da Kürşad Zorlu, "Doğrusu bilmiyorum ama bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz oraya, bir şölen havasında gerçekleştireceğiz. Önemli bir beyanname açıklanacak." diye konuştu.