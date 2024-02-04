Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü yine ertelendi (Gezeravcı ne zaman, ayın kaçında dönecek)

Tam 15 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan ve bilim misyonları için 13 farklı deneysel çalışma yapan Alper Gezeravcı'nın uzaydan dönüşü için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Normal şartlarda 3 Şubat'ta Dünya'ya dönüş yolculuğuna çıkması planlanan Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihi bir kez daha değişti.

SpaceX, ilk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı’nın bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Ax-3 misyonu ekibinin dönüşünün Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün daha ertelendiğini açıkladı.

Space X açıklamasınaya göre, Dragon’un Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılması için en erken tarih ise 6 Şubat.

Dönüş yolculuğu ne kadar sürecek?

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, uzay istasyonuna kenetli halde 14 gündür kendilerini bekleyen Dragon kapsülüne geçecek.

Dünya'ya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.

Kapıların kapatılmasının ardından, uzay istasyonundan ayrılacak kapsül daha sonra kontrollü olarak yavaşlayıp dönüşe geçecek. Atmosfere girişi sırasında saatte 27 bin kilometre hızla ilerliyor olacak.

Ses hızının 20 katını aşan bu süratte, kapsülün dış katmanındaki sıcaklık 7 bin derecenin üzerine çıkıyor. Bu sıcaklığa karşı SpaceX, PICA denen ısı kalkanını kullanıyor.

Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayan Dragon Kapsülü paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak.

Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.