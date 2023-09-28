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Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri bağlantı yolunda devrilen beyaz eşya yüklü tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Haber Merkezi
AA
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Mustafa Altındağ idaresindeki 09 C 3769 plakalı beyaz eşya yüklü tır D-100 kara yolu üzerinden Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri bağlantı yoluna girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza esnasında devrilen tır demir profil yüklü 05 ABJ 895 plakalı tıra çarptı.

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı kazaya karışan araçların kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.

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