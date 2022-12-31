Ankara EGO 80. yaşını kutluyor

Kutlamalar kapsamında düzenlenen söyleşi ve konser programının açılışında konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, dünya standartlarında ulaşım hizmeti vermek için çalıştıklarını ve büyük insan kaynağına sahip olduklarını vurgulayarak, “80 yıllık bir Cumhuriyet çınarı olan EGO, toplu taşımacılık alanındaki birikim ve deneyimini Ankara halkına dünya standartlarında kaliteli hizmet sunabilmek için seferber etmiş bir kuruluştur. Bu hizmetin arkasında 7/24 çalışan büyük bir insan kaynağı var. Geçmişinden bugüne özveriyle hizmet etmiş ve hizmet etmekte olan büyük bir aile var. 80 yıllık bu dev çınar bu kentin belleğinde büyük bir yere sahiptir. Çünkü EGO Cumhuriyetimizin kentsel gelişim ve kentlileşme projesinin en önemli dinamiklerinden biridir. Başkentimizin renkli tarihi EGO’nun siyah-beyaz fotoğraflarında saklıdır.” dedi.

Etkinlik kapsamında “Basının Gözünden EGO” söyleşisi de gerçekleştirildi. Hürriyet Gazetesi’nden Murat Yılmaz’ın moderatörlüğünde, Ankhaber Yazı İşleri Müdürü Dursun Erkılıç, NB Ekonomi Muhabiri Mehmet Kaya ve Anadolu Ajansı Muhabiri Ömer Olcay’ın katıldığı söyleşide, EGO’nun Ankara halkına ulaşım hizmeti verme fonksiyonu bulunmadığı, Ankaralı’ların eğitim, sosyal ve kültürel yaşama katılmalarına imkan verdiği vurgulandı.

Etkinlikte, EGO tarihi, eski fotoğraflar eşliğinde ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Tiyatro Sanatçılarının sunumuyla anlatıldı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) Reklam Atölyesi’nin EGO Genel Müdürlüğünün 80. yıl dönümü için hazırladığı kısa film de gösterildi. EGO emekli personeline teşekkür plaketlerinin takdim edildiği kutlama programı, Kent Orkestrasının konseri ve verilen resepsiyonla tamamlandı.

Etkinliğe, ABB Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Kemal Çokakoğlu ile Faruk Çınkı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, bürokratlar ve EGO personeli katıldı.