Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz’dan 13 Ekim mesajı: Ankara istiklalden istikbale uzanan yoldur

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun 102’inci yılı nedeniyle yayımladığı kutlama ve anma mesajında “Ankara, demokrasi çığlığının atıldığı, sadece Anadolu’nun değil, tüm mazlum milletlerin başkentidir” diyerek şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde millet iradesinin simgesi olarak 13 Ekim 1923’te başkent ilan edilen Ankara’nın, bu tarihi kararla birlikte üstlendiği misyonun 102’inci yılını büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Ankara, sadece bir coğrafi merkez değil; bağımsızlık mücadelesinin karargâhı, Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş bir şehir, çağdaşlaşmanın ve ilerlemenin simgesi olmuştur.

Yedi düvelin bir araya gelip yok etmek istediği bir milletin şahlanış merkezi ve mazlum milletlerin umudu olan Ankara, sadece ülkemizin idari merkezi değil, aynı zamanda eğitimden bilime, sanattan savunma sanayine kadar birçok alanda Türkiye’nin itici gücüdür.

Samsun'a ayak basmasının ardından; Amasya, Sivas, Erzurum Kongrelerini yaptıktan sonra hakkında yakalama ve idam kararı çıkarılmış Mustafa Kemal'i, Dikmen sırtlarında Seğmenlerin 'Kızılca gün' karşılamasıyla bağrına basan Ankara, istiklalden istikbale uzanan yol bir yol olarak, kurtuluş ve kuruluşun ebedi karargahıdır.

Hezeyan karşısında heyecan, karanlık karşısında aydınlık, esaret karşısında cesaret, zulüm karşısında merhamettir Ankara... Ankara, Milli Mücadele’ye ev sahipliği yapmış, yanı başına kadar gelen düşmanı 'sathı müdafaa' anlayışıyla geldikleri gibi geri gönderen ve yüzyıllar süren gerilemeyi tersine çeviren cesaretin merkezi olmuştur. Duatepe’de çarpışan yiğitlikte, Hacıbayram’daki bilgelikte, Meclis’teki inanmışlıkta, Çankaya’da tecessüm eden akılda; akıp gelen, durmak bilmeyen çağlayışta…

Ankara, sadece bir kent değil, bir fikrin, bir iddianın ve bir inancın muzaffer oluş anlatısıdır. Ankara, zengin bir medeniyeti miras alan milletin, daha da zenginleşerek geleceğe taşıyacağı mirastır. Ankara,

Ümmü'd Dünyadır. Ankara’nın başkent oluşunun 102’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; şehrimize emek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu özel gün vesilesiyle, Ankara’nın değerlerini koruyarak, daha yaşanabilir, katılımcı ve çağdaş bir başkent olma yolunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”