Ankara'da akran zorbalığı: Video kaydına alarak darp eden 4 öğrenci tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören'de bir kız öğrenciyi darbederek video kaydına alan 4 öğrencinin tutuklandığını bildirdi.

Darbetmiş, video kaydı almışlardı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, dün, medyaya yansıyan haberlerden lise öğrencisi kız çocuğunun başka kız çocukları tarafından darbedilerek, videoya kaydının alındığının anlaşılması üzerine resen soruşturma başlatıldı.

Videodan şüpheliler tek tek tespit edildi

Soruşturma kapsamında, 9. sınıf öğrencisi S.N.H'nin (15) ifadesine başvuruldu, beyan ve video kaydı içeriğinden şüpheliler tespit edildi.

Bu kapsamda, T.N.S. (14), N.K. (14), F.Ü. (14) ve E.N.T. (15), Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Keçiören'deki evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuklar, tutuklanmaları talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

4 öğrenci tutuklandı

Şüpheliler, "birden fazla kişi tarafından birlikte cebir tehdit kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

Video kaydında yer almayan ancak olayla ilgili olabileceği değerlendirilen Y.A.C. ve K.Ü. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca, 12 yaşından küçük olduğu belirlenen S.K. ise kimlik tespiti yapılıp ailesine teslim edildi.