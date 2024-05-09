Ankara'da kurbanlık satış fiyatları ne kadar: İşte ilk fiyatlar

Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı kurbanlık fiyatları belli oldu. Ankara'da vatandaşların yoğun bir şekilde kurbanlık alışverişi yaptığı Çubuk'ta ilk kurbanlık fiyatları selli oldu.

* Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda küçükbaş kurbanlıklar 8 ila 20 bin liraya;

* Büyükbaş kurbanlıklar ise 60 bin ila 250 bin lira arasında değişen oranlarda satışa sunuldu.

Kurbanlık satın almak isteyen vatandaşların uğrak yeri hayvan pazarında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Pazardan Sorumlu Veteriner Hekim Bekir Kılınç, gerekli önlemlerin alındığını belirterek, kurbanlık vasıflarını taşıyan sağlıklı hayvanların seçilmesi gerektiğini belirtti. Kılınç, "Kurban haftasında pazarımız her gün açık olacak. Aynı zamanda burada kesim yerimiz de var. Vatandaşlarımızın küçükbaş kurbanlıklarını burada kesip evlerine götürebilirler. Çubuk Belediyesi olarak kurban bayramına hazırız." diye konuştu.