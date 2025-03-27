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Ankara Valiliği duyurdu! Kamyon, tanker cinsi araçların seyirine izin verilmeyecek

Ankara Valiliği, Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenli seyahati için trafikte bazı tedbirler alındığını açıkladı. Valilik, 28 Mart 16.00'dan itibaren 30 Mart 01.00'e kadar İzmir istikametine Ankara-Sivrihisar arası D200 kara yolundan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Ankara Valiliği duyurdu! Kamyon, tanker cinsi araçların seyirine izin verilmeyecek
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Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim dönemi ara tatili süresinin aynı döneme rastlamasıyla özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı öngörüldü.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla yarın saat 16.00'dan itibaren 30 Mart Pazar günü saat 01.00'e kadar Ankara'dan İzmir istikametine, Ankara-Sivrihisar arası D200 kara yolundan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil olmak üzere seyirlerine izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ancak, tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt gibi tedarik zincirine dahil emtia taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir."

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