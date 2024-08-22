Annesi Deniz Uğur, Nilüfer'in kaçırdığını iddia etmişti: Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama geldi

Evinde geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırılıp entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un, Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu 15 yaşındaki Poyraz Muhtar sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak annesini yalanladı.

"Kaçırılmadım, ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye"

Poyraz Muhtar şunları söyledi:

"Merhaba, sosyal medyada sürekli görüyorum annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım, ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye ve beni götürdü. Benim burada kedim var köpeğim var, onlara bakmam gerekiyor. Cihan abim var komşumuz, ablam var Ayşe Nazlı. Bakın ben evdeyim ve burada mutluyum. Cihan abiyle Beşiktaş maçları izliyoruz, PS5 oynuyoruz. Ben burada çok mutluyum, başka bir yere hiç gitmek istemiyorum."

Deniz Uğur suç duyurusunda bulunmuştu

Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından velayeti babasında olan oğluna ulaşamadığını belirtirken sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyrazı kaçırdığını iddia etmişti:

"Hastaneye gidiyorum ve bana deniyor ki Ayşe Nazlı, Nilüfer'in kızı Poyraz'ı aldı ve hastaneden çıktılar. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz araya birilerini sokarak. Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış ben ne yapacağımı şaşırdım. Adam evde düşmüş beyin kanaması geçiriyor, bu açıklanıyor fazla da bir şey bilmiyorum. Çocuğumu arıyorum sabahtan beri, Ayşe Nazlı almış götürmüş. Nilüfer ve Nazlı, çocuğumu bana göstermiyor şu durumda."

Nilüfer: Annesine gitmek istemiyor

Nilüfer ise iddialar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kaçırma iddialarını reddederek süreci şöyle anlattı:

"Merhaba sevgili takipçilerim... Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır. Bilmem görüyor musunuz arkamdaki manzarayı? Ben tam dört günden beri Bodrum'dayım, kızım İstanbul'da. Birkaç gün tatil yapıp buradan Çeşme'ye konsere gitmek üzere tatile geldim. Dün gelişen olayları anlatmak istiyorum. Dün ne olduysa size anlatmaya çalışacağım. Dün sabah beni kızım aradı 'Anne, babam düşmüş ve yoğun bakıma kaldırılmış. Poyraz aradı beni' dedi. Çok üzüldüm ve 'Ayşe Nazlı hemen hastaneye git' dedim. Poyraz oradaydı. Çünkü gece Reha Bey yalısındaki merdivenden düşüyor ve solunumu duruyor. Poyraz 14-15 yaşında. Evde başka kimse yok, Poyraz komşuya koşuyor. Ambulans geliyor ve hastaneye kaldırılıyor Reha Muhtar.

Mahkeme kararı

Poyraz gece saat 1:30'dan itibaren hastanede tek başına. Poyraz, Ayşe Nazlı'yı aramış ancak gece ulaşamamış. Sabah aradığında ulaşmış. Annesini aramamış, sabah da annesini aramamış. Çünkü Poyraz bir süre önce mahkeme kararıyla babasıyla yaşamaya karar verdi. Poyraz, annesine gitmek istemiyor. Bunun nedenlerini ben açıklayamam. Benim haddim değil, onların ailevi ilişkileri ben karışamam. Ayşe Nazlı hastanede ağlıyor, çünkü babası yoğun bakımda. Poyraz da onun kardeşi.... Kan bağları olmasa da kardeşi... Bana dedi ki 'Anne, Poyraz eve gitmek istiyor' Çünkü Poyraz'ın kedisi ve köpeği var. Ayşe Nazlı, Poyraz'ı aldı, Reha Bey'in evine gittiler. O sırada bana bir telefon geldi ve 'Ayşe Nazlı, Poyraz'ı hastaneye getirsin yoksa suç duyurusunda bulunacağız' dediler. Ben de aradım kızıma hastaneye dönmelerini söyledim. Ve olayın tamamı budur. Ben dört gündür Bodrum'dayım. Ayşe Nazlı da ablası olarak onun dileğini yerine getirmiştir. Bu iftirayı edenler hakkında bir şey söylemek istemiyorum ve mahkemeye vermek istemiyorum. Çünkü ben bu kötülüklerle uğraşamam. Onlara tek tavsiyem, iyi insan olmaya çalışsınlar. Lütfen iyi insan olmaya çalışın."

Reha Muhtar'ın sağlık durumu

Reha Muhtar, kendi evinde merdivenden düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı. Muhtar'ın akciğerlerinde sorun olduğu ve düşmeye bağlı beyninde travma yaşadığı duyurulmuştu. Muhtar'ın kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nden yapılan açıklamalarda beyinde ve akciğerlerde düşmeye bağlı travma oluştuğu belirtilmişti.