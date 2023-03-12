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Antakya'da 4 mahallede daha yıkım yapılacak

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremlerde hasar gören ve acil yıkılmasına karar verilen 4 mahalledeki 405 binanın yıkım ve enkaz kaldırma işlemine yarın başlayacak.

Haber Merkezi
AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremlerde acil yıkım kararı alınan binalara ilişkin çalışmalara devam ediliyor. Akevler, Cebrail, General Şükrü Kanatlı ve Ürgen Paşa mahallelerindeki 405 binanın kontrollü yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın başlamasına karar verildi.

Bina sakinlerinin, enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği de belirtildi.

İlerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel yapı listesinin de Hatay Valiliği internet sitesinden duyurulacağı da belirtildi.

Hatay Valiliği, 6 mahallede acil yıkım kararı alınan binaların kontrollü yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın başlatılacağını duyurmuştu.

Böylece Antakya'da yarın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı mahalle sayısı 10'a yükseldi.

 

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