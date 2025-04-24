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Antalya'da kaybolan 13 yaşındaki Sefa için su kanalında arama çalışması sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gün önce okul çıkışı kaybolan 13 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor. Polisin kayıp çocuğun bulunması için başlattıkları çalışmada su kanalında bisikletine rastlanıldı.

Haber Merkezi
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Antalya'da kaybolan 13 yaşındaki Sefa için su kanalında arama çalışması sürüyor
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Antalya Serik ilçesi Kökez mahallesinde oturan Sefa Çağlar Glavuz(13), 22 Nisan Salı günü okul çıkışında saat 13.30 sıralarında arkadaşları ile okuldan çıkıp bir daha da evine dönmeyince çocuğunun hayatından endişe eden aile polise giderek kayıp müracaatında bulundu. İhbar üzerine çevrede bulunan kameraları inceleyen polis ekipleri 2 çocuğun ifadesine başvurdu.

Su kanalında bisikleti bulundu

Çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri ifadeler üzerine Glavuz'un son olarak çocuklarla birlikte bulunduğu Burmahancı mahallesinde kanal boyuna gelerek araştırmalarda bulundu. Polis araştırmada su kanalında Glavuz'a ait olduğu belirtilen bisikleti buldu. Arama çalışmaları için Antalya Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler kanal boyunda yaptıkları aramada kayıp çocuğa rastlayamadı.
Kanalın su seviyesinin yüksek olması nedeniyle baraj kapaklarının kapaklarını kapatılırken, su seviyesinin düşmesi ile birlikte arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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