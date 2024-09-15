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Antalya'da düğün yolunda korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi

Antalya'da otomobilin su tankerine çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Antalya'da düğün yolunda korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
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Antalya'da Ahmet Özkan Durak idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kuzey Çevre Yolu'nda gece yol kenarındaki ağaçları sulayan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen su tankerine arkadan çarptı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Biri bebek 3 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık ekipleri, şoför Ahmet Özkan Durak ile araçta bulunan Münise Durak ve sekiz aylık bebeği Gökçe Durak'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ailenin, Kütahya'daki akrabalarının düğününe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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