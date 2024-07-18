Arda Turan’ın annesi Yüksel Turan'a 10 ay hapis cezası

Futbolcu Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşmaya gidildiğinin ortaya çıkmasının ardından hakkında dava açılan anne Yüksel Turan'a 10 ay hapis cezası verildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı belirlenmişti.

Yapılan incelemelerde 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde binanın çeşitli yerlerinin sonradan kaçak olarak yapıldığı belirlendi.

24 Ocak 2020 yılında düzenlenen Yapı Tatil tutanağında bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskânlıyı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı tespit edildi.

Çatı katında kaçak yapılaşma tespit edildi

Sabah’ın haberine göre, Bayrampaşa Belediyesinin ihbarı sonrası savcılık tarafında yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin bina üzerinde yaptığı araştırmalar inceleme altına alındı.

Yapılan incelemeler sonunda Bayrampaşa ilçesinde buluna futbolcu Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan'a kayıtlı bulunan binada kaçak yapılaşmaya gidildiği anlatıldı.

İncelemede binanın çatı arası piyesinin ölçülerinin yeni tarihli olarak değiştirilerek kaçak kata dönüştürüldüğü belirlendi.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Yüksel Turan hakkında 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapsi istenen anne Turan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Bina üzerinde yapılan incelemeler sonucunda rapor mahkemeye gönderildi. İncelemelerde suça konu aykırı kısımlar kaçak ve izinsiz olarak yapıldığı, yapının çatı arası terasının üstünün ve kenarlarının kapatılması ve kapalı brüt alanın artırıldığı rapor edildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yüksel Turan söz konusu yapıda basit tadilatlar yapıldığını herhangi bir kaçak yapılaşma amacının güdülmediğini belirtti.

Mahkeme dava sürecinde dosyaya atanan bilirkişinin raporda kaçak yapılaşmaya gidildiğini belirterek Yüksel Turan'ın 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 10 ay hapse mahkum edilmesine karar verdi.