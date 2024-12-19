Artvin'de heyelan: Hopa-Borçka karayolu ulaşıma kapandı

Artvin’de etkili yağışlar ve eriyen karların neden olduğu heyelanlar hayatı olumsuz etkiliyor. Son olarak Hopa-Borçka karayolunda heyelan meydana geldi. Karayolundaki heyelan nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.

Kaya parçaları karayoluna düştü

Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyü yakınlarında yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü.

Olay sırasında yolda araç bulunmaması büyük bir facianın yaşanmasının önüne geçti. Heyelan sonrası yol tamamen trafiğe kapanırken, Karayolları ve ilgili ekipler bölgede yol açma çalışması başlattı.