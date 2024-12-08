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Artvin'de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi
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Artvin'de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
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Karadeniz Sahil Yolu'nun Kıyıcık mevkisinde, yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobilde de hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölge Karayolları, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Artvin Valisi Turan Ergün bölgede incelemelerde bulundu.

Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 03.15 sıralarında Rize-Artvin il sınırının Artvin kısmındaki Kıyıcık mevkisinde büyük bir heyelan meydana geldiğini söyledi.

Rize-Artvin kara yolunun çift taraflı trafiğe kapandığını kaydeden Ergün, "Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Emniyet, jandarma Kızılay, Karayolları, AFAD ve sağlık ekipleri bölgede. Sahil Güvenlik ekiplerimiz de denizden takip ediyor. Heyelan bir taraftan devam ediyor. Enkazın kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar gündüz yapılacak." dedi.

Kara yolunda 3-4 metre yüksekliğinde toprak olduğunu vurgulayan Ergün, "Heyelan altında araç kalıp kalmadığına dair bilgi gelmedi. Bununla ilgili PTS kayıtlarına bakılacak. 'İnşallah altında araç yoktur' diye dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Ergün, ulaşımın acil durumlarda Arhavi Yolgeçen köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolundan sağlanacağını kaydetti.

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