Asgari ücrette işveren desteğini 400 liraya çıkaran teklif Meclis'e sunuldu

Canan SAKARYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün AK Parti Grup toplantısında açıklanan 2023 yılında asgari ücrette işveren desteğinin 400 liraya, memur ve emeklilerde refah payının artırılarak yılın ilk yarısında zam oranının yüzde 30 çıkarılması ile en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifi Meclis başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun teklifiyle, 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde işverenlere, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 13.33 TL , aylık 400 TL asgari ücret desteği sağlanacak.

Memur ve emekli maaş artışı yüzde 30’a çıkıyor

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yılların kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 1 Ocak 2023 ve 30 Haziran 2023 dönemine ilişkin katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırına uygulanacak artış oranı yüzde 30 olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu madde kapsamında katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını, ücret tavanlarını ve ortama ücret toplamı üst sınırını söz konusu artış oranına uygun olarak belirleyerek duyuracak.

Kanun teklifi ile 5510 Sayılı Kanunu geçici bir madde eklenerek, koronavirüs salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödeneklerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri Kuruma eksik bildirilen sigortalıların hizmetlerinin fiili duruma getirilmesi için de düzenleme yapılıyor. Buna göre, Kuruma sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin –aylık prim hizmet belgelerinin işverenin Kuruma başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde verilmesi ve muhteviyatı primlerinde aynı sürede ödenmesi halinde yükümlülükler süresi içinde yerine getirilmiş sayılacak. Düzenlemenin yürürlük tarihine kadar bu kapsamda tahsil edilmiş primler ve idari para cezaları iade ve mahsup edilmeyecek.