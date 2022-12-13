ASO’da Seyit Ardıç dönemi başladı

Hüseyin GÖKÇE



ANKARA - Ankara Sanayi Odası (ASO) seçim süreci Meclis üyelerinin bugün yaptığı toplantı ile yönetim ve denetim organlarını belirlemesiyle sona erdi. Ardıç Cam Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olan Seyit Ardıç, ASO Meclisi tarafından 2022-2026 dönemi için ASO Başkanlığına seçildi.



Meslek Komiteleri seçim sürecini 7 Aralık’ta tamamlayan ASO’da yeni seçilen Meclis Üyeleri ilk toplantıyı, en yaş almış üye sıfatıyla Aytaç Dinçer başkanlığında yaptı.

Geçici Meclis Başkanlık Divanı yönetiminde gerçekleştirilen seçimlerde Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Delegeleri ile Meclis Başkanlık Divanı ve Hesapları İnceleme Komisyonu Üyeleri belirlendi.

Ardıç: “Değişim anlayışıyla yeni başlık açıyoruz”

Seçimin ardından Meclis üyelerine yönelik teşekkür konuşması yapan Seyit Ardıç, demokratik ve şeffaf şekilde tamamlanan seçim sürecinden sonra, değişim, dönüşüm ve yeniliklere açık bir anlayışla yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

Derslerine çalıştıklarını ve güçlü bir kadro oluşturduklarını kaydeden Ardıç, “Eylem planlarımızı ve stratejilerimizi hazırladık. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı işbirliğini hayata geçirmek üzere görüşmelerimizi yaptık. Odamızın 40 meslek komitesinde dokuz bine yakın sanayicimiz ile Türkiye’nin üretimine, istihdamına, ihracatına ve nihayet büyümesine bugüne kadar sağladığımız katkıyı daha da artırmak için canla başla çalışacağız” dedi.

Amaçlarına ulaşmak için kamu dahil tüm paydaşlarla daha fazla dirsek temasında olacaklarının altını çizen Seyit Ardıç, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara’yı sanayinin de başkenti yapmak için taşın altına elini koyan herkes ile birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Seçimde kendisini en çok mutlu eden konunun, komitelerde ve mecliste daha fazla kadın sanayicinin yer alması olduğuna değinen Ardıç, küçük büyük ayrımı yapmadan tüm sanayicilerin elinden tutacaklarını anlattı.

ASO kapılarının 7 gün 24 saat herkese açık olacağını ifade eden Ardıç, “Türkiye’nin geleceği katma değerli ve yüksek teknoloji sanayi ürünleri üretiminden, insan kaynaklarının daha nitelikli hale getirilmesinden geçiyor. Bunun için sanayimizi dönüştürmek zorundayız” diye konuştu.

Seyit Ardıç, tedarik zincirinin dönüşüm yaşandığı bir dönemde, rekabetçiliği, verimliliği önceleyerek bu dönüşümde lider olmanın gayreti içinde olacaklarını ifade etti.

Konvansiyonel finansman yanı sıra yeni nesil finans modelleriyle ilgili çalışmalar içinde olacaklarını da dile getiren Seyit Ardıç, sadece Ankara sanayisini değil Türkiye’yi de üst lige çıkarma gayretinde olacaklarını söyledi.

Celal Koloğlu yeniden Meclis Başkanı

Seyit Ardıç başkanlığındaki ASO yönetim kurulunda yer alan diğer isimler şöyle:

Mete Çağlayan, Özgür Bayraktar, Ercan Ata, İhsan Çetinceviz, İbrahim Aykut Özüner, Mehmet Osmanbeyoğlu, Halit Erol, Ertuğrul Onat, Burcu Gençoğlu ve Levent Akçakoca.

ASO Meclis Başkanlığı görevine Celal Koloğlu yeniden, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Akman Karakülah ve Nihat Güçlü, Katip Üyeliğe ise Didar Danış Ezer seçildi.

Disiplin Kurulu Üyeleri:

Bora Aynagöz, Özlem Sevilmiş, Nihat Özönder, İshak Şenol, Aydın Yalçın ve Abidin Altıntaş.

Hesapları İnceleme Komisyonu Üyeleri:

Murat Yakın, Oğuz Yılmaz, Okay Akartepe.

TOBB Delegeleri:

Seyit Ardıç, Celal Koloğlu, Mete Çağlayan, Özgür Bayraktar, Mehmet Derya Güneş, Berat Darçın, Ahmet Tahsin Ata, Esat Hisarcıklılar, İsmet Beyazkılıç, Fırat Gündoğan, Adnan Keskin, Sayım Özden, Metin Ünal, Mevlüt Açıkgöz, Nuray Başar Teke, İbrahim Uğurlu, Osman Baştaş, Yusuf Tanık, Berker Bülbüloğlu.

Seyit Ardıç kimdir?

1972 yılında Sivas’ta doğan Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ardıç Cam San. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

ASO organlarına ilk adımını 1999 yılında Ankara Sanayi Odası Meslek Komitesi Üyeliğine seçilerek atan Ardıç, 28 Mart 2001’de ASO Meclis Üyesi, 2005 yılında ASO Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Ardıç, 2018 yılında ise ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.



2013 yılında Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ardıç, 2017 yılında OSBÜK Yönetim Kurulu üyeliğine, 2019 yılında ise Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına getirildi.



Bir çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık da yapan Ardıç, evli ve iki çocuk babası.