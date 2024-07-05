Atatürk Bozkurt işareti yaptı mı? Merih Demiral Bozkurt işaretiyle gündemde! İlber Ortaylı açıkladı

Atatürk Bozkurt işareti yaptı mı? Avusturya'yı yenerek Euro 2024'te çeyrek final biletini kapan Türkiye, turnuvaya damgasını vururken 2 golün sahibi Merih Demiral'ın Bozkurt sevinci ise gündemden düşmüyor. Alman Bild Gazetesi'ne göre Merih Demiral Bozkurt işareti nedeniyle 2 maç men cezası aldı, TFF bu haberi yalanladı. Söz konusu husus dışişleri bakanlığının açıklama yapmasına kadar gitti. Peki iyi ama Bozkurt işareti neden yasaktır, kurt işareti nereden gelir? İşte Atatürk Bozkurt işareti fotoğrafı ile ilgili tüm merak edilenler...

ATATÜRK BOZKURT İŞARETİ YAPTI MI?

Merih Demiral'ın yaptığı Bozkurt işareti sevincinden sonra paylaşılan Atatürk fotoğrafından sonra bu fotoğrafından gerçek olup olmadığı merak ediliyor. Atatürk'ün sosyal medya hesapları üzerinde paylaşılan Bozkurt işareti fotoğrafı ile ilgili teyit.org sitesinde yer alan paylaşıma göre, Fotoğrafın ilk olarak kim tarafından paylaşıldığı belli olmasa da, iddiaların en eski 2015 yılına kadar gittiği söylenebilir. İddianın izini tersine görsel arama yöntemiyle sürmek işimizi kolaylaştırıyor. Bu yöntemi kullandığımızda fotoğrafın montaj olduğunu tespit ediyoruz. Atatürk’e ait arşiv fotoğrafları paylaşan birçok açık kaynak fotoğrafın orijinalini barındırıyor.

İLBER ORTAYLI'DAN BOZKURT AÇIKLAMASI

Merih Demiral'ın sevincinden sonra gündemden düşmeyen Bozkurt işareti hakkında açıklamalarda bulunan Tarihçi İlber Ortaylı, "Türk tarihinde ‘Bozkurt’ bir semboldür, idoldür. Öyle sadece bir partinin, grubun sembolü değildir. Biz çöl takımından değiliz, steplerden gelen bir milletiz. O yüzden kurt bizim için mühim ve manalı bir semboldür." dedi ve şu ifadeleri kullandı.

BOZKURT İŞARETİ NEDEN YASAKTIR?

Özellikle Türkiye'nin dışındaki bazı ülkelerde, bu işaretin kullanımı, aşırı milliyetçi ve yabancı düşmanı gruplarla bağlantılı olarak algılanmakta ve bu grupların faaliyetlerini teşvik edici bir sembol olarak görülmektedir. Geçtiğimiz senelerde Avusturya'da bozkurt işareti yapmak yasaklanmıştı.

KURT İŞARETİ NEREDEN GELİR?

Kurt işareti, kökeni Türk mitolojisine dayanan ve özellikle Göktürkler döneminde önem kazanan bir semboldür. Eski Türkler için kurt, yol gösterici ve koruyucu bir ruh olarak kabul edilirdi. Bozkurt olarak da bilinen bu sembol, Türklerin efsanevi atası olarak kabul edilen Asena adlı dişi kurt figüründen gelir. Asena, Türklerin zor zamanlarında onlara rehberlik eden ve yeni bir başlangıç yapmalarını sağlayan kutsal bir varlık olarak görülürdü. Bu nedenle kurt işareti, güç, cesaret, özgürlük ve ulusal birliği temsil eder ve Türk kültüründe derin bir yere sahiptir.