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Avcılar'da 3 bina tahliye edildi: İki bina birbirinden ayrıldı

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’da hasar tespit çalışmaları kapsamında sekiz katlı bir bina ile bitişik durumda bulunan beşer katlı iki bina, risk taşıdığı gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Haber Merkezi
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Avcılar'da 3 bina tahliye edildi: İki bina birbirinden ayrıldı
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Dün Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da bazı yapılarda hasara yol açtı. Avcılar Reşitpaşa Caddesi'nde bulunan sekiz katlı bir binanın dış cephesinde, deprem sonrası gözle görülür çatlaklar oluştu. İhbar üzerine sevk edilen Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından riskli olduğunu belirleyerek binayı mühürledi.

Binanın mühürlenmesine karar verildi

Yeşilkent Mahallesi'nde birbirine yapışık biri 6 ay önce zemin kayması nedeniyle yanındaki binadan ayrılan beş katlı bina ile bitişiğindeki binanın arasının daha fazla açıldı.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, zemin kayması görülen bina ile bitişiğindeki binanın tahliye edilerek mühürlenmesine karar verildi.

Bu binalardan birinde oturan ve riskli gördüğü için evini daha önce boşaltan Hilmi Çimen, binaların yıktırılması gerektiğini belirterek, ilgili kurumların kendilerine yardımcı olmasını istedi.

Ankara'dan ekip sevk edildi

Belediye ekiplerinin mühürlediği binalarda ayrıntılı incelemenin yapılması için Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı üç kişilik ekip sabah saatlerinde Avcılar'a geldi.Binaları tek tek inceleyen ve durumları hakkında gerekli bilgileri alan ekibin vereceği raporlara göre bu binaların durumunun netleşeceği ifade edildi.

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