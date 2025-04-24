ASKON Konya Şubesi yeni dönem hedeflerini belirledi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

ASKON Konya Şubesi, yeni başkan Yusuf Çimen ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanışma yemeğiyle yeni döneme resmen adım attı. Dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda yeni döneme ilişkin hedefler paylaşıldı, yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı.

“Pek çok alanda aktif rol oynamaya devam edeceğiz”

ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen, yaptığı konuşmada birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, “Bu dönemi hem dernek içi iletişimi güçlendirdiğimiz hem de Konya iş dünyasına daha fazla katkı sağladığımız bir süreç haline getireceğiz. ASKON olarak, üretimden ihracata, girişimcilikten teknolojiye kadar pek çok alanda aktif rol oynamaya devam edeceğiz” dedi.

ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen

Yeni dönemin sadece yönetimsel bir değişim değil, aynı zamanda vizyon tazelenmesi olduğunu ifade eden Çimen, Konya’nın potansiyelini daha görünür kılacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Toplantıda ayrıca ASKON Konya Şubesi’nde başkan yardımcıları, komisyon görevleri ve isimleri tanıttı.

Tanışma yemeği, üyeler arasında fikir alışverişinin yapıldığı samimi bir ortamla sona erdi. ASKON Konya Şubesi’nin önümüzdeki dönemde düzenleyeceği etkinlikler ve projelerin kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.