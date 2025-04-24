  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. ASKON Konya Şubesi yeni dönem hedeflerini belirledi
Takip Et

ASKON Konya Şubesi yeni dönem hedeflerini belirledi

ASKON (Anadolu Aslanları İşadamları Derneği) Konya Şubesi’nde yeni başkan Yusuf Çimen ve yönetimi, dernek üyeleri ile yemekte buluştu. Şube binasında gerçekleşen etkinlikte yeni dönem hedef ve projeler konuşuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ASKON Konya Şubesi yeni dönem hedeflerini belirledi
Takip Et

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

ASKON Konya Şubesi, yeni başkan Yusuf Çimen ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanışma yemeğiyle yeni döneme resmen adım attı. Dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda yeni döneme ilişkin hedefler paylaşıldı, yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı.

“Pek çok alanda aktif rol oynamaya devam edeceğiz”

ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen, yaptığı konuşmada birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, “Bu dönemi hem dernek içi iletişimi güçlendirdiğimiz hem de Konya iş dünyasına daha fazla katkı sağladığımız bir süreç haline getireceğiz. ASKON olarak, üretimden ihracata, girişimcilikten teknolojiye kadar pek çok alanda aktif rol oynamaya devam edeceğiz” dedi.

ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen

Yeni dönemin sadece yönetimsel bir değişim değil, aynı zamanda vizyon tazelenmesi olduğunu ifade eden Çimen, Konya’nın potansiyelini daha görünür kılacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Toplantıda ayrıca ASKON Konya Şubesi’nde başkan yardımcıları, komisyon görevleri ve isimleri tanıttı.

Tanışma yemeği, üyeler arasında fikir alışverişinin yapıldığı samimi bir ortamla sona erdi. ASKON Konya Şubesi’nin önümüzdeki dönemde düzenleyeceği etkinlikler ve projelerin kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

 

 

Şehirler
“Yeni dünya düzeninde Türkiye için riskler kadar fırsatlar da var”
“Yeni dünya düzeninde Türkiye için riskler kadar fırsatlar da var”
Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı kapılarını açtı
Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı kapılarını açtı
Mirioğlu, depremde yıkılan okulunu yeniden yaptırdı
Mirioğlu, depremde yıkılan okulunu yeniden yaptırdı
Mersin Mobilya Fuarı’nda 20 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor
Mersin Mobilya Fuarı’nda 20 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor
Başkan Hanifi Toptaş ; “Kumarlı HES ile yıllık 25 milyon TL gelir sağlanacak”
Başkan Hanifi Toptaş ; “Kumarlı HES ile yıllık 25 milyon TL gelir sağlanacak”
AHKİB, Kırgızistan'a ihracatını 17 kat artırdı
AHKİB, Kırgızistan'a ihracatını 17 kat artırdı