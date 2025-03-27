Avukatları ev hapsi talep etmişti: Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

İBB'ye düzenlenen operasyonun ardından "kent uzlaşısı" dosyası kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık sorunları nedeniyle avukatları ev hapsi talebinde bulunmuştu.

Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya, kalp hastalığı Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Kardeşi Turgay Polat'ın kendisini aradığını belirten Küçükkaya, "Turgay Polat aradı, Mahir Polat hastaneye kaldırılmış. Çok ciddi kalp sorunları vardı. Stent takılmıştı, hatta bazı ameliyatlar için gün alıyordu. Kardeşi Turgay Polat'tan öğrendim" dedi.

"Hipertansiyon ve şeker hastalığım mevcut"

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine ifade veren Mahir Polat sağlık sorunlarını şöyle anlatmıştı:

“Son olarak iki hafta önce anjiyo oldum ve toplam altı stentim bulunmaktadır. Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur. İki hafta sonrası içinde buna ilişkin yeni bir anjiyo planlanmıştı. Hali hazırda tedavim devam etmekte olup kullanmakta olduğum ilaçlar mevcuttur. Yine tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur.”

Tutuklandığı için ameliyatı ertelenmişti

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre Polat’a kalpte damar tıkanıklığı nedeniyle stent takılması için ameliyat tarihi verildiği ancak tutuklamanın ardından ameliyatın gerçekleştirilemediği öğrenildi. Kapalı alan fobisi bulunan Polat’ın Silivri Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde hücrede tek başına kaldığı da belirtildi.

Polat’ın eşi ve çocuğu ile görüştüğünü belirten kardeşi Cevdet Polat, “Morali yüksek, tutuklananların iki kişi kaldığına dair bilgi gelmişti ancak hepsi tek başına kalıyor” dedi.

Polat’ın kapalı alan fobisi olmasından kaynaklı anksiyete yaşadığına dikkat çeken Polat, “Mahir’in kalbinde sık sık damar tıkanıklığı oluyor bu nedenle daha önce de 5-6 tane stent takılmıştı. Aynı zamanda trioid kanseri tedavisi görmüştü ancak takipleri sürüyor. Ayrıca şeker ve tansiyon hastası. Bu nedenle savcılığa ev hapsi talebinde bulunduk, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.