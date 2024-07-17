Ayşe Ateş'in koruma sayısı arttırıldı

Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in koruma sayısının 8'e çıkarıldı.

Ateş geçtiğimiz günlerde görülen Sinan Ateş davasında duruşma öncesi, şimdiye kadar korktuğu için konuşmadığı şeyleri açıklayacağını söylemiş ve mahkeme heyetine isimler vererek yeni ayrıntılar anlatmıştı.

Halk TV'de yayınlanan Haber Masası programında gazeteci Timur Soykan, Ayşe Ateş'in koruma sayısının 6'dan 8'e çıkarıldığını açıkladı.

Soykan, Ayşe Ateş'in Ankara'daki duruşmalara 6 koruma ve çelik yelekle katıldığını hatırlattı, "Koruma sayısı 8'e çıkarılmış" dedi. Soykan "Tehlikenin büyüklüğünden kaynaklanıyor" diye konuştu.

Ateş de, sosyal medya hesabından bilirkişi raporundan bir sayfayı ve programın ilgili kısmına ait videoyu şu notla paylaştı:paylaştı.

"Birkaç gün önce paylaştığım “Ahmet Yiğit Yıldırım’ın peşine adam taktığı tek kadın ben değilmişim” paylaşımını kaldırdım. Çünkü öğrendim ki adını vererek bilgi toplanmasını istediği kişi yetişkin değilmiş. O günlerde 8 yaşında olan bir kız çocuğuymuş.

8 yaşındaki bir kız çocuğunu kirli işlerinize alet edecek kadar ne yaşadınız?

Bunlara açık adres, anlık konum vb. gibi kişisel verileri veren şahıslara sesleniyorum:

Yarın bir gün bir çocuğun, bir kadının ya da bir başka Sinan’ın başına bir iş geldiğinde vicdanınız rahat edecek mi?

Bu suça, günaha neden ortak oluyorsunuz?"