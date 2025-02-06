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Ayşe Barım soruşturması | Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi Bozdağ ifade verdi

Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında senarist Mehmet Bozdağ savcılığa ifade verdi.

Haber Merkezi
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Ayşe Barım soruşturması | Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi Bozdağ ifade verdi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Adliyede ifade verdi

'Diriliş Ertuğrul' gibi birçok dizinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'da senaristlik ve yapımcılık, Destan, Al Sancak ve Ateş Kuşları dizilerinde de yapımcılık yapmıştı.

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