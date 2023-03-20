Babacan, partisinin seçim platformunu tanıttı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sürecini takip etmek amacıyla kurulan "saydık.biz" platformunu tanıttı.

Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında, Cumhuriyet tarihine damgasını vuracak bir seçime doğru gidildiğini belirtti.

Seçimler için her türlü güvenliği ve tedbiri almak zorunda olduklarını dile getiren Babacan, altılı masa çalışmalarında, seçim güvenliğiyle ilgili komisyon kurulduğunu hatırlattı.

Ali Babacan, partisinin de tüm vatandaşların katılabileceği "saydık.biz" platformunu kurduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Herkes bilgisayar başına geçip veya akıllı telefonlarından 'saydik.biz' internet sitesine girebilir. Sitede basit bir üyelik formu var. Bu üyelik formu, sandık sahiplenmeyle ilgili bir üyelik, parti üyeliğiyle alakası yok. 14 Mayıs günü sahiplendiğiniz sandığı veya sandığın olduğu binadaki diğer sandıkları takip ediyorsunuz. Sandıklar sayıldıktan sonra ıslak imzalı sandık sonuç tutanağının fotoğrafını sisteme yükleyebileceksiniz."

Babacan, sandık sahiplenmeyle ilgili eğitimler verileceğini de kaydetti.

Platformla hangi hizmetler verilecek

DEVA Partisi'ne göre platformla, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde sandık sonuç tutanağı kontrolü, kolay ve güvenilir şekilde sağlanacak.

Bilgisayar ve akıllı telefonlar üzerinden üye olan ve "Sandık Sahiplen" sekmesinden form dolduran vatandaşlar, seçim günü oy kullandıkları sandığa ilişkin seçim tutanağını siteye yükleyebilecek ve veri girişi yapabilecek.

Platforma üye olanlar, verileri ve sonuçları "www.saydik.biz" sitesinden anlık takip edebilecek.