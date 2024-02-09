Babacan'dan Erdoğan'a: Bir buyruk ver de enflasyon da düşsün

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Adıyaman’daki “Buyruğumu vereceğim” ifadesine tepki gösterdi. Babacan, "Madem, buyruk verince bu iş oluyor da bir buyruk ver de enflasyon da bir düşsün” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurttaşların bir talebi için bakanlara 'buyruk' vereceğini söyledi. Erdoğan, "Ona da talimatı vereceğim, buyruğumu vereceğim" dedi. Erdoğan'a bir tepki de Düzce'de konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan, "Madem, buyruk verince bu iş oluyor da bir buyruk ver de enflasyon da bir düşsün” ifadelerini kullandı.

"Acı dolu insanların duygularını istismar ettiler"

Babacan, “Genel seçimlere doğru giderken, ‘319 bin konutu bir yılda tamamlayacağız’ dedi. Milletimiz de buna inandı. Nerede bu 319 bin konut? Aslında depremzedelerin ihtiyacı olan 850 bin konut, o ayrı. Bir yılda tamamlanmasını taahhüt ettiği rakam 319 bin… Yarısını bile yapamadılar, çeyreğini bile yapamadılar, Kahramanmaraş’ta söz verdiklerinin 10’da birini bile yapamadılar. İnsanlar haya konteynerde, hala çadırda… 14 Mayıs seçimlerine giderken bir hayal sattılar. Acı dolu insanlarımızın tertemiz duygularını istismar ettiler. Yapamayacaklarını bile bile bu sözü verdiler. Geçen seneki mayıs seçimlerini kazandılar ama helalinden kazanmadılar” dedi.

"Yazıktır, günahtır bu ülkeye"

Erdoğan'a tepki gösteren Babacan, şunları söyledi:

"Biz yerinden yönetime inanıyoruz. Ve öyle merkezden gelen buyruklarla değil. Ne dedi dün, ‘Buyruğumdur.’ Bakalım nereye doğru gidecek, bilmiyorum. Bir sonraki genel seçime kadar; artık bu hadsizlik, bu hukuksuzluk; ‘Ben dedim oldu, ben yaptım oldu’ anlayışı nereye kadar gidecek, bilmiyorum. Madem, buyruk verince bu iş oluyor da; bir buyruk ver de enflasyon da bir düşsün. Dört yıldır, beş yıldır; niye sürekli enflasyon artıyor. Niye zamanında bir 200 liralık banknot… Ne kadar ediyordu? 134 dolar ediyordu. Şu anda bu banknot, 7 dolar bile etmiyor. Bunun içerisinden 127 dolar nereye kaçtı? Bu 200 liralık banknotun içinden 127 dolar, kim çaldı, nereye gitti? İnanın çok üzülüyoruz. Yazıktır günahtır bu ülkeye… Yerinden yönetim anlayışı olmayınca, şehirler de kentine gelemiyor. Rant varsa, Ankara’nın, Beştepe’nin onayından geçiyor… Biz onlara bir şehir nasıl yönetilir göstereceğiz, ki ülke nasıl yönetilir anlasınlar.”