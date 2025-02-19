  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Baharın habercisi ilk cemre havaya düştü
Takip Et

Baharın habercisi ilk cemre havaya düştü

Baharın müjdecisi cemre, havaya düştü. Halk takviminde yer alan cemrelerin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor, 26-27 Şubat'ta suya ve son olarak da 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Baharın habercisi ilk cemre havaya düştü
Takip Et

Halk takviminde baharın müjdecisi olarak bilinen ilk cemre havaya düştü. 'Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' olarak tanımlanan cemrenin "Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları da bulunuyor.

Halk takviminde yer alıyor

Halk arasında meteorolojik olayların tarihlerini ve tahminlerinin yer aldığı takvimde birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Kıştan bahara geçisin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemre takip ediliyor. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor.

Hava, su ve en son toprak ısınıyor

Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor.

Cemrenin düşme tarihleri

Cemrelerin ilkinin 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisinin 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsünün de 5-6 Mart'ta toprağa düşeceğine inanılıyor.

Cemre nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir.

Cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor.

Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza büründü (Video)İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza büründü (Video)Gündem
Ramazan ayında ayçiçeği yağı fiyatında artış yapılmayacakRamazan ayında ayçiçeği yağı fiyatında artış yapılmayacakEkonomi
Marketlerin ürün fiyatlarının karşılaştırıldığı site ziyaretçi rekoru kırdıMarketlerin ürün fiyatlarının karşılaştırıldığı site ziyaretçi rekoru kırdıEkonomi
Gündem
KARDEMİR'den cüruf patlamasına ilişkin açıklama
KARDEMİR'den cüruf patlamasına ilişkin açıklama
Gmail'e fatura ödeme özelliği geldi
Gmail'e fatura ödeme özelliği geldi
Giresun'da okullara kar tatili 
Giresun'da okullara kar tatili 
Kulis: Erdoğan bugün Bahçeli'yi ziyaret edecek
Kulis: Erdoğan bugün Bahçeli'yi ziyaret edecek
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Üç gün süreceği beklenen kar yağışı başladı: İmamoğlu'ndan uyarılar geldi
Üç gün süreceği beklenen kar yağışı başladı: İmamoğlu'ndan uyarılar geldi