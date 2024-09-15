Bakan Işıkhan'dan fabrika yangınına ilişkin açıklama: 2 müfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan işçi kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyor, kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Bakanlığımız tarafından yaşanan olayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır” dedi.