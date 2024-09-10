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Bakan Kurum ile İmamoğlu arasında 1,5 saatlik görüşme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, İstanbul'un depreme hazırlığı, kentsel dönüşüm ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konuları ele alındı.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Kurum ile İmamoğlu arasında 1,5 saatlik görüşme
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 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

"Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek"

Kurum, Bakanlık'taki kabul sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul'umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek." dedi.

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