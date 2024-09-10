İmamoğlu'ndan Narin Güran açıklaması: Vicdanen ezildik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Enstitü İstanbul İSMEK Eğitim Dönemi Açılışı ve Eğitmenler Buluşması'na katıldı.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasında 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin "86 milyon küçük bir çocuğun altında vicdanen ezildik" dedi.

"Vicdanım köşeye sıkışmış durumda"

Vicdanen kendini kötü hissettiğini ifade eden İmamoğlu şöyle konuştu:

"Bu ülkede Narin niye öldü? Ben kalbim buruk vicdanım köşeye sıkışmış durumda. Hücrelerim birbiriyle çarpışıyor. Vicdanen çok şey sorguluyorum. Bu ülkenin ayağa kalkması, bu memleketin kötü düşünceye sahip yobazlıkla insanları birbirine düşüren, yarıştıran, kutuplaştıran ne varsa onlardan uzak durup, her alanda iyi işler yapan bir millet olmayı başarabilmesi lazım. İşte o zaman Narin bu ülkede ölmez.

Başka türlü o bir bebek, mini minnacık çocuğun ölümünün altında 86 milyon kalır ve ezilir. Ezildik biz, ezildik. Bu konunun altından milletçe ayağa kalkabilmenin yolunu bulmalıyız. Bir çocuğu kaybettikten sonra aranan adalet benim için adalet değil. Benim için adalet, çocuğu hatta doğmadan annenin karnında başlayarak korumaktır.

Bunu yapabilirsek, o zaman boş konuşmak yerine iş başardık diyebiliriz. Bu başarının yollarını umarım hep beraber açarız. Bu memlektin bütün bebelerini Allah korusun Hepimizin sorumlu olduğunu unutmamalıyız."