Bakan Tunç açıkladı! DEM Parti, İmralı'ya ne zaman gidecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı’ya heyet gönderilmesiyle ilgili olarak, "Uygun bir zaman belirleyeceğiz. Şu an bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe tamamlandıktan sonra muhtemelen bir karar alınır. Biraz sabır gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'DEM ile Öcalan görüşsün' çağrısında bulunmuştu. DEM Parti ve uluslararası bir heyet, İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe vermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti'nin görüşme dilekçesi geçen hafta Adalet Bakanlığımıza ulaştı. Makul bir süre içerisinde cevap verilecek" ifadelerini kullanmıştı.