  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya açıkladı: 50 bin litre sahte ve etil alkol ele geçirildi
Takip Et

Bakan Yerlikaya açıkladı: 50 bin litre sahte ve etil alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince sahte alkol imalatçılarına yönelik son bir haftada düzenlenen "Çengel-16" operasyonlarında 50 bin 105 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini, 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya açıkladı: 50 bin litre sahte ve etil alkol ele geçirildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca deşifre edilen 4 sahte/kaçak alkol imalathanesine yönelik "Çengel-16" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

"Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullanan Yerlikaya, 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 50 bin 105 litre sahte ve etil alkol ile 4 bin sahte bandrolün ele geçirildiği, 46 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, görüntülerini paylaştığı operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ile jandarmaya tebriklerini iletti.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar...1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar...Ekonomi
Bakanlık ifşa etti: Kıymada kanatlı eti, baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta kullanmışlar!Bakanlık ifşa etti: Kıymada kanatlı eti, baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta kullanmışlar!Ekonomi
Otogaza indirim geldi, tablo değişti: İşte 9 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıOtogaza indirim geldi, tablo değişti: İşte 9 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteorolojiden rüzgar, buzlanma ve çığ uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Meteorolojiden rüzgar, buzlanma ve çığ uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem

 

Gündem
PTT'nin HGS yüklemelerinden komisyon alması yargıya taşındı!
PTT'nin HGS yüklemelerinden komisyon alması yargıya taşındı!
MSB duyurdu: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
SON DAKİKA: MSB, yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı
MSB, yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı
Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
Ayakta tedavide katkı payı 10 kat artırıldı! Aile hekiminden alınacak bazı raporlar artık ücretli
Ayakta tedavide katkı payı 10 kat artırıldı
SON DAKİKA: Ankara'da sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Ankara'da sürpriz zirve: Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek